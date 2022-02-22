08:00, 22 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 483 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 26
город Алматы - 172
город Шымкент - 4
Акмолинская область - 23
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 42
Восточно-Казахстанская область - 20
Жамбылская область - 11
Западно-Казахстанская область - 4
Карагандинская область - 47
Костанайская область - 24
Кызылординская область - 1
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 50
Северо-Казахстанская область - 55
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлено 1299566 заболевших.