Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 483 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 26

город Алматы - 172

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 23

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 42

Восточно-Казахстанская область - 20

Жамбылская область - 11

Западно-Казахстанская область - 4

Карагандинская область - 47

Костанайская область - 24

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 50

Северо-Казахстанская область - 55

Туркестанская область - 2





Всего в стране выявлено 1299566 заболевших.