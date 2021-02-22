Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 72,

город Алматы - 101,

город Шымкент - 13,

Акмолинская область - 73,

Актюбинская область - 13,

Алматинская область - 37,

Атырауская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 52,

Жамбылская область - 16,

Западно-Казахстанская область - 39,

Карагандинская область - 40,

Костанайская область - 67,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 96,

Северо-Казахстанская область - 38,

Туркестанская область - 3.





Всего в стране выявлено 208117 заболевших.