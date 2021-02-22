08:00, 22 Февраль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 февраля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 72,
город Алматы - 101,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 73,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 52,
Жамбылская область - 16,
Западно-Казахстанская область - 39,
Карагандинская область - 40,
Костанайская область - 67,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 96,
Северо-Казахстанская область - 38,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 208117 заболевших.