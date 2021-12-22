Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 416 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 65,

город Алматы - 35,

город Шымкент - 8,

Акмолинская область - 42,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 13,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Жамбылская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 10,

Карагандинская область - 49,

Костанайская область - 36,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 47,

Северо-Казахстанская область - 69,

Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлено 984079 заболевших.