08:00, 22 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 416 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 65,
город Алматы - 35,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 42,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 13,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 49,
Костанайская область - 36,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 47,
Северо-Казахстанская область - 69,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлено 984079 заболевших.