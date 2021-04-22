Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2893 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 574,

город Алматы - 695,

город Шымкент - 112,

Акмолинская область - 97,

Актюбинская область - 117,

Алматинская область - 240,

Атырауская область - 140,

Восточно-Казахстанская область - 93,

Жамбылская область - 69,

Западно-Казахстанская область - 185,

Карагандинская область - 225,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 72,

Мангистауская область - 108,

Павлодарская область - 55,

Северо-Казахстанская область - 27,

Туркестанская область - 51.

Всего в стране выявлено 297839 заболевших.