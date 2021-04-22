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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2893 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 574,
город Алматы - 695,
город Шымкент - 112,
Акмолинская область - 97,
Актюбинская область - 117,
Алматинская область - 240,
Атырауская область - 140,
Восточно-Казахстанская область - 93,
Жамбылская область - 69,
Западно-Казахстанская область - 185,
Карагандинская область - 225,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 72,
Мангистауская область - 108,
Павлодарская область - 55,
Северо-Казахстанская область - 27,
Туркестанская область - 51.
Всего в стране выявлено 297839 заболевших.