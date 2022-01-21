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    08:00, 21 Январь 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 января 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 16284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 5006,

    город Алматы - 2057,

    город Шымкент - 444,

    Акмолинская область - 1200,

    Актюбинская область - 586,

    Алматинская область - 467,

    Атырауская область - 556,

    Восточно-Казахстанская область - 540,

    Жамбылская область - 280,

    Западно-Казахстанская область - 410,

    Карагандинская область - 2497,

    Костанайская область - 420,

    Кызылординская область - 370,

    Мангистауская область - 256,

    Павлодарская область - 865,

    Северо-Казахстанская область - 182,

    Туркестанская область - 148.

    Всего в стране выявлено 1117160 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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