Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 16284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5006,

город Алматы - 2057,

город Шымкент - 444,

Акмолинская область - 1200,

Актюбинская область - 586,

Алматинская область - 467,

Атырауская область - 556,

Восточно-Казахстанская область - 540,

Жамбылская область - 280,

Западно-Казахстанская область - 410,

Карагандинская область - 2497,

Костанайская область - 420,

Кызылординская область - 370,

Мангистауская область - 256,

Павлодарская область - 865,

Северо-Казахстанская область - 182,

Туркестанская область - 148.

Всего в стране выявлено 1117160 заболевших.