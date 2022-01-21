08:00, 21 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 16284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5006,
город Алматы - 2057,
город Шымкент - 444,
Акмолинская область - 1200,
Актюбинская область - 586,
Алматинская область - 467,
Атырауская область - 556,
Восточно-Казахстанская область - 540,
Жамбылская область - 280,
Западно-Казахстанская область - 410,
Карагандинская область - 2497,
Костанайская область - 420,
Кызылординская область - 370,
Мангистауская область - 256,
Павлодарская область - 865,
Северо-Казахстанская область - 182,
Туркестанская область - 148.
Всего в стране выявлено 1117160 заболевших.