08:00, 21 Январь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 января 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 237,
город Алматы - 115,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 132,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 82,
Атырауская область - 82,
Восточно-Казахстанская область - 31,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 55,
Карагандинская область - 71,
Костанайская область - 67,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 17,
Павлодарская область - 140,
Северо-Казахстанская область - 78,
Туркестанская область - 18.
Всего в стране выявлены 172412 заболевших.