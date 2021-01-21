Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 января 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 237,

город Алматы - 115,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 132,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 82,

Атырауская область - 82,

Восточно-Казахстанская область - 31,

Жамбылская область - 25,

Западно-Казахстанская область - 55,

Карагандинская область - 71,

Костанайская область - 67,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 17,

Павлодарская область - 140,

Северо-Казахстанская область - 78,

Туркестанская область - 18.





Всего в стране выявлены 172412 заболевших.