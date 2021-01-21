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    08:00, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 января 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 237,

    город Алматы - 115,

    город Шымкент - 14,

    Акмолинская область - 132,

    Актюбинская область - 10,

    Алматинская область - 82,

    Атырауская область - 82,

    Восточно-Казахстанская область - 31,

    Жамбылская область - 25,

    Западно-Казахстанская область - 55,

    Карагандинская область - 71,

    Костанайская область - 67,

    Кызылординская область - 6,

    Мангистауская область - 17,

    Павлодарская область - 140,

    Северо-Казахстанская область - 78,

    Туркестанская область - 18.


    Всего в стране выявлены 172412 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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