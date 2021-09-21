Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2093 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 190,

город Алматы - 415,

город Шымкент - 43,

Акмолинская область - 147,

Актюбинская область - 58,

Алматинская область - 254,

Атырауская область - 29,

Восточно-Казахстанская область - 128,

Жамбылская область - 55,

Западно-Казахстанская область - 39,

Карагандинская область - 304,

Костанайская область - 107,

Кызылординская область - 32,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 183,

Северо-Казахстанская область - 76,

Туркестанская область - 25.

Всего в стране выявлено 864955 заболевших.