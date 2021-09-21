08:00, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2093 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 190,
город Алматы - 415,
город Шымкент - 43,
Акмолинская область - 147,
Актюбинская область - 58,
Алматинская область - 254,
Атырауская область - 29,
Восточно-Казахстанская область - 128,
Жамбылская область - 55,
Западно-Казахстанская область - 39,
Карагандинская область - 304,
Костанайская область - 107,
Кызылординская область - 32,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 183,
Северо-Казахстанская область - 76,
Туркестанская область - 25.
Всего в стране выявлено 864955 заболевших.