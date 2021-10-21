08:00, 21 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1844 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 185,
город Алматы - 309,
город Шымкент - 52,
Акмолинская область - 146,
Актюбинская область - 43,
Алматинская область - 158,
Атырауская область - 48,
Восточно-Казахстанская область - 119,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 61,
Карагандинская область - 150,
Костанайская область - 123,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 14,
Павлодарская область - 186,
Северо-Казахстанская область - 151,
Туркестанская область - 33.
Всего в стране выявлено 923060 заболевших.