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    08:00, 21 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 ноября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 113,

    город Алматы - 114,

    город Шымкент - 22,

    Акмолинская область - 83,

    Актюбинская область - 16,

    Алматинская область - 59,

    Атырауская область - 19,

    Восточно-Казахстанская область - 80,

    Жамбылская область - 11,

    Западно-Казахстанская область - 20,

    Карагандинская область - 114,

    Костанайская область - 109,

    Кызылординская область - 6,

    Мангистауская область - 4,

    Павлодарская область - 115,

    Северо-Казахстанская область - 143,

    Туркестанская область - 19.

    Всего в стране выявлено 963828 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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