Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 113,

город Алматы - 114,

город Шымкент - 22,

Акмолинская область - 83,

Актюбинская область - 16,

Алматинская область - 59,

Атырауская область - 19,

Восточно-Казахстанская область - 80,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 20,

Карагандинская область - 114,

Костанайская область - 109,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 115,

Северо-Казахстанская область - 143,

Туркестанская область - 19.

Всего в стране выявлено 963828 заболевших.