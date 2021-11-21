08:00, 21 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 113,
город Алматы - 114,
город Шымкент - 22,
Акмолинская область - 83,
Актюбинская область - 16,
Алматинская область - 59,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 20,
Карагандинская область - 114,
Костанайская область - 109,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 115,
Северо-Казахстанская область - 143,
Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлено 963828 заболевших.