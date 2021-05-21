Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 мая 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2267 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 386,

город Алматы - 510,

город Шымкент - 79,

Акмолинская область - 137,

Актюбинская область - 72,

Алматинская область - 140,

Атырауская область - 87,

Восточно-Казахстанская область - 97,

Жамбылская область - 33,

Западно-Казахстанская область - 109,

Карагандинская область - 318,

Костанайская область - 38,

Кызылординская область - 36,

Мангистауская область - 60,

Павлодарская область - 105,

Северо-Казахстанская область - 23,

Туркестанская область - 37.

Всего в стране выявлено 368748 заболевших.