08:00, 21 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2267 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 386,
город Алматы - 510,
город Шымкент - 79,
Акмолинская область - 137,
Актюбинская область - 72,
Алматинская область - 140,
Атырауская область - 87,
Восточно-Казахстанская область - 97,
Жамбылская область - 33,
Западно-Казахстанская область - 109,
Карагандинская область - 318,
Костанайская область - 38,
Кызылординская область - 36,
Мангистауская область - 60,
Павлодарская область - 105,
Северо-Казахстанская область - 23,
Туркестанская область - 37.
Всего в стране выявлено 368748 заболевших.