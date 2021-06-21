08:00, 21 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 215,
город Алматы - 115,
город Шымкент - 59,
Акмолинская область - 36,
Актюбинская область - 19,
Алматинская область - 13,
Атырауская область - 40,
Восточно-Казахстанская область - 75,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 66,
Карагандинская область - 150,
Костанайская область - 32,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 40,
Северо-Казахстанская область - 13,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлено 409580 заболевших.