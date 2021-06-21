Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 215,

город Алматы - 115,

город Шымкент - 59,

Акмолинская область - 36,

Актюбинская область - 19,

Алматинская область - 13,

Атырауская область - 40,

Восточно-Казахстанская область - 75,

Жамбылская область - 13,

Западно-Казахстанская область - 66,

Карагандинская область - 150,

Костанайская область - 32,

Кызылординская область - 16,

Мангистауская область - 15,

Павлодарская область - 40,

Северо-Казахстанская область - 13,

Туркестанская область - 13.

Всего в стране выявлено 409580 заболевших.