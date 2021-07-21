08:00, 21 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5179 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1277
город Алматы - 710
город Шымкент - 412
Акмолинская область - 177
Актюбинская область - 142
Алматинская область - 160
Атырауская область - 348
Восточно-Казахстанская область - 93
Жамбылская область - 105
Западно-Казахстанская область - 272
Карагандинская область - 703
Костанайская область - 141
Кызылординская область - 108
Мангистауская область - 146
Павлодарская область - 185
Северо-Казахстанская область - 97
Туркестанская область - 103
Всего в стране выявлено 504290 заболевших.