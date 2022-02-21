08:00, 21 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 627 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 31
город Алматы - 203
город Шымкент - 2
Акмолинская область - 30
Актюбинская область - 9
Алматинская область - 27
Атырауская область - 11
Восточно-Казахстанская область - 33
Жамбылская область - 10
Западно-Казахстанская область - 14
Карагандинская область - 54
Костанайская область - 64
Кызылординская область - 3
Мангистауская область - 4
Павлодарская область - 57
Северо-Казахстанская область - 72
Туркестанская область - 3
Всего в стране выявлено 1299083 заболевших.