Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 627 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 31

город Алматы - 203

город Шымкент - 2

Акмолинская область - 30

Актюбинская область - 9

Алматинская область - 27

Атырауская область - 11

Восточно-Казахстанская область - 33

Жамбылская область - 10

Западно-Казахстанская область - 14

Карагандинская область - 54

Костанайская область - 64

Кызылординская область - 3

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 57

Северо-Казахстанская область - 72

Туркестанская область - 3





Всего в стране выявлено 1299083 заболевших.