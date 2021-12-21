Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 369 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 74,

город Алматы - 31,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 39,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 11,

Атырауская область - 6,

Восточно-Казахстанская область - 14,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 2,

Карагандинская область - 70,

Костанайская область - 8,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 44,

Северо-Казахстанская область - 50,

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлены 983663 заболевших.