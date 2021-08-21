08:00, 21 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7117 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 951,
город Алматы - 1625,
город Шымкент - 328,
Акмолинская область - 283,
Актюбинская область - 450,
Алматинская область - 400,
Атырауская область - 300,
Восточно-Казахстанская область - 199,
Жамбылская область - 221,
Западно-Казахстанская область - 133,
Карагандинская область - 933,
Костанайская область - 259,
Кызылординская область - 162,
Мангистауская область - 234,
Павлодарская область - 373,
Северо-Казахстанская область - 164,
Туркестанская область - 102.
Всего в стране выявлен 730181 заболевший.