Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7117 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 951,

город Алматы - 1625,

город Шымкент - 328,

Акмолинская область - 283,

Актюбинская область - 450,

Алматинская область - 400,

Атырауская область - 300,

Восточно-Казахстанская область - 199,

Жамбылская область - 221,

Западно-Казахстанская область - 133,

Карагандинская область - 933,

Костанайская область - 259,

Кызылординская область - 162,

Мангистауская область - 234,

Павлодарская область - 373,

Северо-Казахстанская область - 164,

Туркестанская область - 102.

Всего в стране выявлен 730181 заболевший.