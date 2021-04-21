08:00, 21 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2696 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 471,
город Алматы - 667,
город Шымкент - 80,
Акмолинская область - 92,
Актюбинская область - 125,
Алматинская область - 281,
Атырауская область - 114,
Восточно-Казахстанская область - 83,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 231,
Карагандинская область - 218,
Костанайская область - 32,
Кызылординская область - 47,
Мангистауская область - 65,
Павлодарская область - 47,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 56.
Всего в стране выявлено 294946 заболевших.