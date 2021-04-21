Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2696 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 471,

город Алматы - 667,

город Шымкент - 80,

Акмолинская область - 92,

Актюбинская область - 125,

Алматинская область - 281,

Атырауская область - 114,

Восточно-Казахстанская область - 83,

Жамбылская область - 58,

Западно-Казахстанская область - 231,

Карагандинская область - 218,

Костанайская область - 32,

Кызылординская область - 47,

Мангистауская область - 65,

Павлодарская область - 47,

Северо-Казахстанская область - 29,

Туркестанская область - 56.

Всего в стране выявлено 294946 заболевших.