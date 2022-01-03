Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 70,

город Алматы - 74,

город Шымкент - 17,

Акмолинская область - 42,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 6,

Атырауская область - 12,

Восточно-Казахстанская область - 6,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 2,

Карагандинская область - 47,

Костанайская область - 7,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 33,

Северо-Казахстанская область - 33,

Туркестанская область - 7.

Всего в стране выявлены 989143 заболевших.