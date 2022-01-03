08:00, 03 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 70,
город Алматы - 74,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 42,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 6,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 6,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 2,
Карагандинская область - 47,
Костанайская область - 7,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 33,
Северо-Казахстанская область - 33,
Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлены 989143 заболевших.