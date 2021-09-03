08:00, 03 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 318,
город Алматы - 1287,
город Шымкент - 223,
Акмолинская область - 248,
Актюбинская область - 339,
Алматинская область - 295,
Атырауская область - 195,
Восточно-Казахстанская область - 170,
Жамбылская область - 109,
Западно-Казахстанская область - 134,
Карагандинская область - 622,
Костанайская область - 232,
Кызылординская область - 112,
Мангистауская область - 238,
Павлодарская область - 268,
Северо-Казахстанская область - 70,
Туркестанская область - 70.
Всего в стране выявлен 803601 заболевший.