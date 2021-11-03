Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1312 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 140,

город Алматы - 166,

город Шымкент - 35,

Акмолинская область - 105,

Актюбинская область - 18,

Алматинская область - 91,

Атырауская область - 20,

Восточно-Казахстанская область - 75,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 49,

Карагандинская область - 145,

Костанайская область - 114,

Кызылординская область - 24,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 156,

Северо-Казахстанская область - 145,

Туркестанская область - 13.

Всего в стране выявлено 943105 заболевших.