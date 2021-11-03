08:00, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1312 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 140,
город Алматы - 166,
город Шымкент - 35,
Акмолинская область - 105,
Актюбинская область - 18,
Алматинская область - 91,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 75,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 49,
Карагандинская область - 145,
Костанайская область - 114,
Кызылординская область - 24,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 156,
Северо-Казахстанская область - 145,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлено 943105 заболевших.