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    08:00, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 ноября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1312 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 140,

    город Алматы - 166,

    город Шымкент - 35,

    Акмолинская область - 105,

    Актюбинская область - 18,

    Алматинская область - 91,

    Атырауская область - 20,

    Восточно-Казахстанская область - 75,

    Жамбылская область - 11,

    Западно-Казахстанская область - 49,

    Карагандинская область - 145,

    Костанайская область - 114,

    Кызылординская область - 24,

    Мангистауская область - 5,

    Павлодарская область - 156,

    Северо-Казахстанская область - 145,

    Туркестанская область - 13.

    Всего в стране выявлено 943105 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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