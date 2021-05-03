Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 мая 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 352, город Алматы - 667, город Шымкент - 109, Акмолинская область - 136, Актюбинская область - 118, Алматинская область - 180, Атырауская область - 75, Восточно-Казахстанская область - 85, Жамбылская область - 68, Западно-Казахстанская область - 110, Карагандинская область - 235, Костанайская область - 27, Кызылординская область - 93, Мангистауская область - 58, Павлодарская область - 143, Северо-Казахстанская область - 19, Туркестанская область - 21. Всего в стране выявлено 327995 заболевших.