08:00, 03 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 15,
город Алматы - 80,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 7,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 10,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 41,
Костанайская область - 16,
Кызылординская область - 4,
Павлодарская область - 15,
Северо-Казахстанская область - 32,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлено 1303063 заболевших.