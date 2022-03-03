Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 15,

город Алматы - 80,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 7,

Актюбинская область - 2,

Алматинская область - 10,

Атырауская область - 3,

Восточно-Казахстанская область - 12,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 10,

Карагандинская область - 41,

Костанайская область - 16,

Кызылординская область - 4,

Павлодарская область - 15,

Северо-Казахстанская область - 32,

Туркестанская область - 1.





Всего в стране выявлено 1303063 заболевших.