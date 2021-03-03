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    08:00, 03 Март 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 марта 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 68, город Алматы - 105, город Шымкент - 12, Акмолинская область - 69, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 51, Атырауская область - 35, Восточно-Казахстанская область - 49, Жамбылская область - 9, Западно-Казахстанская область - 64, Карагандинская область - 46, Костанайская область - 61, Кызылординская область - 14, Мангистауская область - 12, Павлодарская область - 79, Северо-Казахстанская область - 25, Туркестанская область - 6.


    Всего в стране выявлено 214806 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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