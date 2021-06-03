08:00, 03 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1385 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 272,
город Алматы - 203,
город Шымкент - 54,
Акмолинская область - 76,
Актюбинская область - 41,
Алматинская область - 65,
Атырауская область - 72,
Восточно-Казахстанская область - 85,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 95,
Карагандинская область - 205,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 46,
Павлодарская область - 63,
Северо-Казахстанская область - 26,
Туркестанская область - 18.
Всего в стране выявлен 390376 заболевший.