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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 июня 2020 г. в Казахстане
3 Июня 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 225 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 1,9%.
В разрезе регионов:
Западно-Казахстанская область - 40 (5,8%),
город Алматы – 39 (1,5%),
Кызылординская область - 30 (7,2%),
город Нур-Султан – 23 (1,0%),
Атырауская область - 21 (1,9%),
город Шымкент - 21 (2,4%),
Мангистауская область - 17 (5,8%),
Актюбинская область - 14 (4,0%),
Восточно-Казахстанская область - 6 (4,2%),
Алматинская область - 5 (1,3%),
Жамбылская область - 5 (1,3%),
Костанайская область - 2 (1,1%),
Северо-Казахстанская область - 2 (3,4%).
Всего в стране выявлен 11796 заболевших.
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