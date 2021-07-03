08:00, 03 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2765 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 797,
город Алматы - 385,
город Шымкент - 131,
Акмолинская область - 98,
Актюбинская область - 35,
Алматинская область - 88,
Атырауская область - 137,
Восточно-Казахстанская область - 83,
Жамбылская область - 37,
Западно-Казахстанская область - 157,
Карагандинская область - 463,
Костанайская область - 53,
Кызылординская область - 33,
Мангистауская область - 142,
Павлодарская область - 65,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 41.
Всего в стране выявлено 430928 заболевших.