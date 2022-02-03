Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 907,

город Алматы - 1549,

город Шымкент - 75,

Акмолинская область - 607,

Актюбинская область - 247,

Алматинская область - 358,

Атырауская область - 149,

Восточно-Казахстанская область - 310,

Жамбылская область - 123,

Западно-Казахстанская область - 351,

Карагандинская область - 1201,

Костанайская область - 503,

Кызылординская область - 48,

Мангистауская область - 67,

Павлодарская область - 758,

Северо-Казахстанская область - 369,

Туркестанская область - 34.

Всего в стране выявлено 1253759 заболевших.