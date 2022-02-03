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    08:00, 03 Февраль 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 февраля 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 907,

    город Алматы - 1549,

    город Шымкент - 75,

    Акмолинская область - 607,

    Актюбинская область - 247,

    Алматинская область - 358,

    Атырауская область - 149,

    Восточно-Казахстанская область - 310,

    Жамбылская область - 123,

    Западно-Казахстанская область - 351,

    Карагандинская область - 1201,

    Костанайская область - 503,

    Кызылординская область - 48,

    Мангистауская область - 67,

    Павлодарская область - 758,

    Северо-Казахстанская область - 369,

    Туркестанская область - 34.

    Всего в стране выявлено 1253759 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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