08:00, 03 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 907,
город Алматы - 1549,
город Шымкент - 75,
Акмолинская область - 607,
Актюбинская область - 247,
Алматинская область - 358,
Атырауская область - 149,
Восточно-Казахстанская область - 310,
Жамбылская область - 123,
Западно-Казахстанская область - 351,
Карагандинская область - 1201,
Костанайская область - 503,
Кызылординская область - 48,
Мангистауская область - 67,
Павлодарская область - 758,
Северо-Казахстанская область - 369,
Туркестанская область - 34.
Всего в стране выявлено 1253759 заболевших.