08:00, 03 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 724 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127,
город Алматы - 53,
город Шымкент - 15,
Акмолинская область - 55,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 38,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 25,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 13,
Карагандинская область - 125,
Костанайская область - 80,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 87,
Северо-Казахстанская область - 73,
Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлено 973769 заболевших.