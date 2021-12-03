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    08:00, 03 Декабрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 декабря 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 724 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 127,

    город Алматы - 53,

    город Шымкент - 15,

    Акмолинская область - 55,

    Актюбинская область - 1,

    Алматинская область - 38,

    Атырауская область - 7,

    Восточно-Казахстанская область - 25,

    Жамбылская область - 10,

    Западно-Казахстанская область - 13,

    Карагандинская область - 125,

    Костанайская область - 80,

    Кызылординская область - 5,

    Мангистауская область - 1,

    Павлодарская область - 87,

    Северо-Казахстанская область - 73,

    Туркестанская область - 9.

    Всего в стране выявлено 973769 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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