08:00, 03 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7481 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1270,
город Алматы - 1531,
город Шымкент - 575,
Акмолинская область - 259,
Актюбинская область - 356,
Алматинская область - 311,
Атырауская область - 406,
Восточно-Казахстанская область - 308,
Жамбылская область - 196,
Западно-Казахстанская область - 115,
Карагандинская область - 941,
Костанайская область - 261,
Кызылординская область - 210,
Мангистауская область - 181,
Павлодарская область - 292,
Северо-Казахстанская область - 147,
Туркестанская область - 122.
Всего в стране выявлены 595433 заболевших.