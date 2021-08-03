Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7481 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1270,

город Алматы - 1531,

город Шымкент - 575,

Акмолинская область - 259,

Актюбинская область - 356,

Алматинская область - 311,

Атырауская область - 406,

Восточно-Казахстанская область - 308,

Жамбылская область - 196,

Западно-Казахстанская область - 115,

Карагандинская область - 941,

Костанайская область - 261,

Кызылординская область - 210,

Мангистауская область - 181,

Павлодарская область - 292,

Северо-Казахстанская область - 147,

Туркестанская область - 122.

Всего в стране выявлены 595433 заболевших.