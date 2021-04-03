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    08:00, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 апреля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 438,

    город Алматы - 647,

    город Шымкент - 66,

    Акмолинская область - 48,

    Актюбинская область - 137,

    Алматинская область - 258,

    Атырауская область - 110,

    Восточно-Казахстанская область - 42,

    Жамбылская область - 23,

    Западно-Казахстанская область - 112,

    Карагандинская область - 85,

    Костанайская область - 35,

    Кызылординская область - 32,

    Мангистауская область - 25,

    Павлодарская область - 31,

    Северо-Казахстанская область - 17,

    Туркестанская область - 16.


    Всего в стране выявлены 251053 заболевших.


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    Официальные источники (служебная)
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