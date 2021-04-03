Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 438,

город Алматы - 647,

город Шымкент - 66,

Акмолинская область - 48,

Актюбинская область - 137,

Алматинская область - 258,

Атырауская область - 110,

Восточно-Казахстанская область - 42,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 112,

Карагандинская область - 85,

Костанайская область - 35,

Кызылординская область - 32,

Мангистауская область - 25,

Павлодарская область - 31,

Северо-Казахстанская область - 17,

Туркестанская область - 16.





Всего в стране выявлены 251053 заболевших.