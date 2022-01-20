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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 15872 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5050,
город Алматы - 2025,
город Шымкент - 420,
Акмолинская область - 750,
Актюбинская область - 459,
Алматинская область - 432,
Атырауская область - 568,
Восточно-Казахстанская область - 542,
Жамбылская область - 257,
Западно-Казахстанская область - 376,
Карагандинская область - 2944,
Костанайская область - 402,
Кызылординская область - 399,
Мангистауская область - 250,
Павлодарская область - 710,
Северо-Казахстанская область - 155,
Туркестанская область - 133.
Всего в стране выявлено 1100876 заболевших.