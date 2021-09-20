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    08:00, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 сентября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2438 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 299,

    город Алматы - 506,

    город Шымкент - 81,

    Акмолинская область - 135,

    Актюбинская область - 106,

    Алматинская область - 166,

    Атырауская область - 75,

    Восточно-Казахстанская область - 115,

    Жамбылская область - 56,

    Западно-Казахстанская область - 67,

    Карагандинская область - 340,

    Костанайская область - 115,

    Кызылординская область - 41,

    Мангистауская область - 14,

    Павлодарская область - 192,

    Северо-Казахстанская область - 72,

    Туркестанская область - 58.

    Всего в стране выявлены 862862 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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