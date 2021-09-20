Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2438 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 299,

город Алматы - 506,

город Шымкент - 81,

Акмолинская область - 135,

Актюбинская область - 106,

Алматинская область - 166,

Атырауская область - 75,

Восточно-Казахстанская область - 115,

Жамбылская область - 56,

Западно-Казахстанская область - 67,

Карагандинская область - 340,

Костанайская область - 115,

Кызылординская область - 41,

Мангистауская область - 14,

Павлодарская область - 192,

Северо-Казахстанская область - 72,

Туркестанская область - 58.

Всего в стране выявлены 862862 заболевших.