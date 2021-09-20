08:00, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2438 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 299,
город Алматы - 506,
город Шымкент - 81,
Акмолинская область - 135,
Актюбинская область - 106,
Алматинская область - 166,
Атырауская область - 75,
Восточно-Казахстанская область - 115,
Жамбылская область - 56,
Западно-Казахстанская область - 67,
Карагандинская область - 340,
Костанайская область - 115,
Кызылординская область - 41,
Мангистауская область - 14,
Павлодарская область - 192,
Северо-Казахстанская область - 72,
Туркестанская область - 58.
Всего в стране выявлены 862862 заболевших.