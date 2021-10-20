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    08:00, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 октября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1683 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 180,

    город Алматы - 312,

    город Шымкент - 40,

    Акмолинская область - 129,

    Актюбинская область - 54,

    Алматинская область - 135,

    Атырауская область - 41,

    Восточно-Казахстанская область - 83,

    Жамбылская область - 30,

    Западно-Казахстанская область - 40,

    Карагандинская область - 154,

    Костанайская область - 117,

    Кызылординская область - 31,

    Мангистауская область - 9,

    Павлодарская область - 164,

    Северо-Казахстанская область - 139,

    Туркестанская область - 25.

    Всего в стране выявлено 921216 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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