08:00, 20 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1683 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 180,
город Алматы - 312,
город Шымкент - 40,
Акмолинская область - 129,
Актюбинская область - 54,
Алматинская область - 135,
Атырауская область - 41,
Восточно-Казахстанская область - 83,
Жамбылская область - 30,
Западно-Казахстанская область - 40,
Карагандинская область - 154,
Костанайская область - 117,
Кызылординская область - 31,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 164,
Северо-Казахстанская область - 139,
Туркестанская область - 25.
Всего в стране выявлено 921216 заболевших.