Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1683 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 180,

город Алматы - 312,

город Шымкент - 40,

Акмолинская область - 129,

Актюбинская область - 54,

Алматинская область - 135,

Атырауская область - 41,

Восточно-Казахстанская область - 83,

Жамбылская область - 30,

Западно-Казахстанская область - 40,

Карагандинская область - 154,

Костанайская область - 117,

Кызылординская область - 31,

Мангистауская область - 9,

Павлодарская область - 164,

Северо-Казахстанская область - 139,

Туркестанская область - 25.

Всего в стране выявлено 921216 заболевших.