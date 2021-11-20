08:00, 20 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 102,
город Алматы - 116,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 81,
Актюбинская область - 20,
Алматинская область - 55,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 74,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 36,
Карагандинская область - 104,
Костанайская область - 113,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 118,
Северо-Казахстанская область - 155,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлен 962781 заболевший.