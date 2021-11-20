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    08:00, 20 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 ноября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 102,

    город Алматы - 116,

    город Шымкент - 17,

    Акмолинская область - 81,

    Актюбинская область - 20,

    Алматинская область - 55,

    Атырауская область - 20,

    Восточно-Казахстанская область - 74,

    Жамбылская область - 13,

    Западно-Казахстанская область - 36,

    Карагандинская область - 104,

    Костанайская область - 113,

    Кызылординская область - 12,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 118,

    Северо-Казахстанская область - 155,

    Туркестанская область - 8.

    Всего в стране выявлен 962781 заболевший.

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    Официальные источники (служебная)
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