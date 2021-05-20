08:00, 20 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2433 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 439,
город Алматы - 534,
город Шымкент - 109,
Акмолинская область - 129,
Актюбинская область - 120,
Алматинская область - 166,
Атырауская область - 79,
Восточно-Казахстанская область - 85,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 105,
Карагандинская область - 326,
Костанайская область - 37,
Кызылординская область - 39,
Мангистауская область - 63,
Павлодарская область - 107,
Северо-Казахстанская область - 33,
Туркестанская область - 39.
Всего в стране выявлен 366481 заболевший.