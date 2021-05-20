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    08:00, 20 Май 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 мая 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2433 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 439,

    город Алматы - 534,

    город Шымкент - 109,

    Акмолинская область - 129,

    Актюбинская область - 120,

    Алматинская область - 166,

    Атырауская область - 79,

    Восточно-Казахстанская область - 85,

    Жамбылская область - 23,

    Западно-Казахстанская область - 105,

    Карагандинская область - 326,

    Костанайская область - 37,

    Кызылординская область - 39,

    Мангистауская область - 63,

    Павлодарская область - 107,

    Северо-Казахстанская область - 33,

    Туркестанская область - 39.

    Всего в стране выявлен 366481 заболевший.

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    Официальные источники (служебная)
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