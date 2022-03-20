08:00, 20 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 49 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5,
город Алматы - 19,
Акмолинская область - 2,
Алматинская область - 1,
Восточно-Казахстанская область - 6,
Жамбылская область - 1,
Карагандинская область - 3,
Костанайская область - 4,
Павлодарская область - 1,
Северо-Казахстанская область - 6,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлено 1304867 заболевших.