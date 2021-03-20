08:00, 20 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1310 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 280,
город Алматы - 437,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 53,
Актюбинская область - 46,
Алматинская область - 93,
Атырауская область - 40,
Восточно-Казахстанская область - 25,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 80,
Карагандинская область - 96,
Костанайская область - 44,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 46,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлено 230527 заболевших.