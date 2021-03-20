Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1310 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 280,

город Алматы - 437,

город Шымкент - 19,

Акмолинская область - 53,

Актюбинская область - 46,

Алматинская область - 93,

Атырауская область - 40,

Восточно-Казахстанская область - 25,

Жамбылская область - 13,

Западно-Казахстанская область - 80,

Карагандинская область - 96,

Костанайская область - 44,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 46,

Северо-Казахстанская область - 20,

Туркестанская область - 10.





Всего в стране выявлено 230527 заболевших.