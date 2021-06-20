08:00, 20 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 342,
город Алматы - 121,
город Шымкент - 42,
Акмолинская область - 37,
Актюбинская область - 32,
Алматинская область - 28,
Атырауская область - 47,
Восточно-Казахстанская область - 73,
Жамбылская область - 20,
Западно-Казахстанская область - 78,
Карагандинская область - 151,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 28,
Павлодарская область - 35,
Северо-Казахстанская область - 6,
Туркестанская область - 26.
Всего в стране выявлено 408650 заболевших.