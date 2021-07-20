08:00, 20 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4889 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1282,
город Алматы - 629,
город Шымкент - 388,
Акмолинская область - 180,
Актюбинская область - 88,
Алматинская область - 147,
Атырауская область - 291,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 116,
Западно-Казахстанская область - 108,
Карагандинская область - 690,
Костанайская область - 133,
Кызылординская область - 120,
Мангистауская область - 189,
Павлодарская область - 179,
Северо-Казахстанская область - 94,
Туркестанская область - 160.
Всего в стране выявлено 499111 заболевших.