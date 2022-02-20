Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 847 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 61

город Алматы - 263

город Шымкент - 9

Акмолинская область - 42

Актюбинская область - 14

Алматинская область - 65

Атырауская область - 6

Восточно-Казахстанская область - 43

Жамбылская область - 12

Западно-Казахстанская область - 20

Карагандинская область - 72

Костанайская область - 73

Кызылординская область - 2

Мангистауская область - 7

Павлодарская область - 73

Северо-Казахстанская область - 84

Туркестанская область - 1





Всего в стране выявлено 1298456 заболевших.