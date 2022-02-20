08:00, 20 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 847 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 61
город Алматы - 263
город Шымкент - 9
Акмолинская область - 42
Актюбинская область - 14
Алматинская область - 65
Атырауская область - 6
Восточно-Казахстанская область - 43
Жамбылская область - 12
Западно-Казахстанская область - 20
Карагандинская область - 72
Костанайская область - 73
Кызылординская область - 2
Мангистауская область - 7
Павлодарская область - 73
Северо-Казахстанская область - 84
Туркестанская область - 1
Всего в стране выявлено 1298456 заболевших.