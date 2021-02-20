Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 827 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов: город Нур-Султан - 127, город Алматы - 112, город Шымкент - 11, Акмолинская область - 77, Актюбинская область - 14, Алматинская область - 46, Атырауская область - 34, Восточно-Казахстанская область - 50, Жамбылская область - 13, Западно-Казахстанская область - 61, Карагандинская область - 45, Костанайская область - 68, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 111, Северо-Казахстанская область - 31, Туркестанская область - 7.





Всего в стране выявлено 206652 заболевших.