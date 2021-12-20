08:00, 20 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 379 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 66,
город Алматы - 30,
город Шымкент - 1,
Акмолинская область - 38,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 4,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 10,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 80,
Костанайская область - 16,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 51,
Северо-Казахстанская область - 64.
Всего в стране выявлены 983294 заболевших.