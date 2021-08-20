08:00, 20 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7348 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 918,
город Алматы - 1555,
город Шымкент - 415,
Акмолинская область - 287,
Актюбинская область - 426,
Алматинская область - 400,
Атырауская область - 435,
Восточно-Казахстанская область - 203,
Жамбылская область - 265,
Западно-Казахстанская область - 135,
Карагандинская область - 954,
Костанайская область - 261,
Кызылординская область - 233,
Мангистауская область - 238,
Павлодарская область - 351,
Северо-Казахстанская область - 171,
Туркестанская область - 101.
Всего в стране выявлены 723064 заболевших.