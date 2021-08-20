Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7348 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 918,

город Алматы - 1555,

город Шымкент - 415,

Акмолинская область - 287,

Актюбинская область - 426,

Алматинская область - 400,

Атырауская область - 435,

Восточно-Казахстанская область - 203,

Жамбылская область - 265,

Западно-Казахстанская область - 135,

Карагандинская область - 954,

Костанайская область - 261,

Кызылординская область - 233,

Мангистауская область - 238,

Павлодарская область - 351,

Северо-Казахстанская область - 171,

Туркестанская область - 101.

Всего в стране выявлены 723064 заболевших.