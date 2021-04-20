Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2530 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 401,

город Алматы - 682,

город Шымкент - 49,

Акмолинская область - 101,

Актюбинская область - 121,

Алматинская область - 285,

Атырауская область - 97,

Восточно-Казахстанская область - 67,

Жамбылская область - 53,

Западно-Казахстанская область - 237,

Карагандинская область - 217,

Костанайская область - 31,

Кызылординская область - 45,

Мангистауская область - 29,

Павлодарская область - 58,

Северо-Казахстанская область - 27,

Туркестанская область - 30.

Всего в стране выявлено 292250 заболевших.