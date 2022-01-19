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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 13874 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4874,
город Алматы - 1580,
город Шымкент - 450,
Акмолинская область - 420,
Актюбинская область - 366,
Алматинская область - 329,
Атырауская область - 584,
Восточно-Казахстанская область - 394,
Жамбылская область - 233,
Западно-Казахстанская область - 440,
Карагандинская область - 2669,
Костанайская область - 291,
Кызылординская область - 236,
Мангистауская область - 233,
Павлодарская область - 515,
Северо-Казахстанская область - 143,
Туркестанская область - 117.
Всего в стране выявлены 1085004 заболевших.