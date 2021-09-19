Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2781 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 302,

город Алматы - 577,

город Шымкент - 109,

Акмолинская область - 130,

Актюбинская область - 146,

Алматинская область - 245,

Атырауская область - 89,

Восточно-Казахстанская область - 103,

Жамбылская область - 63,

Западно-Казахстанская область - 85,

Карагандинская область - 374,

Костанайская область - 124,

Кызылординская область - 67,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 210,

Северо-Казахстанская область - 86,

Туркестанская область - 55.

Всего в стране выявлены 860424 заболевших.