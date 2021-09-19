08:00, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2781 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 302,
город Алматы - 577,
город Шымкент - 109,
Акмолинская область - 130,
Актюбинская область - 146,
Алматинская область - 245,
Атырауская область - 89,
Восточно-Казахстанская область - 103,
Жамбылская область - 63,
Западно-Казахстанская область - 85,
Карагандинская область - 374,
Костанайская область - 124,
Кызылординская область - 67,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 210,
Северо-Казахстанская область - 86,
Туркестанская область - 55.
Всего в стране выявлены 860424 заболевших.