Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1387 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 149,

город Алматы - 250,

город Шымкент - 33,

Акмолинская область - 126,

Актюбинская область - 15,

Алматинская область - 111,

Атырауская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 85,

Жамбылская область - 13,

Западно-Казахстанская область - 15,

Карагандинская область - 148,

Костанайская область - 103,

Кызылординская область - 14,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 159,

Северо-Казахстанская область - 128,

Туркестанская область - 7.

Всего в стране выявлены 919533 заболевших.