08:00, 19 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1387 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 149,
город Алматы - 250,
город Шымкент - 33,
Акмолинская область - 126,
Актюбинская область - 15,
Алматинская область - 111,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 85,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 15,
Карагандинская область - 148,
Костанайская область - 103,
Кызылординская область - 14,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 159,
Северо-Казахстанская область - 128,
Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлены 919533 заболевших.