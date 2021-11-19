Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1125 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 118,

город Алматы - 123,

город Шымкент - 20,

Акмолинская область - 78,

Актюбинская область - 19,

Алматинская область - 57,

Атырауская область - 25,

Восточно-Казахстанская область - 84,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 37,

Карагандинская область - 130,

Костанайская область - 112,

Кызылординская область - 19,

Мангистауская область - 12,

Северо-Казахстанская область - 149,

Туркестанская область - 17.

Всего в стране выявлены 961734 заболевших.