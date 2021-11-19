08:00, 19 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1125 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 118,
город Алматы - 123,
город Шымкент - 20,
Акмолинская область - 78,
Актюбинская область - 19,
Алматинская область - 57,
Атырауская область - 25,
Восточно-Казахстанская область - 84,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 37,
Карагандинская область - 130,
Костанайская область - 112,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 12,
Северо-Казахстанская область - 149,
Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлены 961734 заболевших.