08:00, 19 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2018 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 264,
город Алматы - 525,
город Шымкент - 81,
Акмолинская область - 131,
Актюбинская область - 68,
Алматинская область - 114,
Атырауская область - 66,
Восточно-Казахстанская область - 77,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 98,
Карагандинская область - 328,
Костанайская область - 35,
Кызылординская область - 24,
Мангистауская область - 56,
Павлодарская область - 97,
Северо-Казахстанская область - 14,
Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлено 364048 заболевших.