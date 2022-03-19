Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 51 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5,

город Алматы - 20,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 3,

Алматинская область - 1,

Восточно-Казахстанская область - 4,

Жамбылская область - 2,

Карагандинская область - 3,

Костанайская область - 2,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 1,

Северо-Казахстанская область - 6.





Всего в стране выявлено 1304818 заболевших.