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    08:00, 19 Март 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 марта 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 285

    город Алматы - 366

    город Шымкент - 36

    Акмолинская область - 50

    Актюбинская область - 26

    Алматинская область - 91

    Атырауская область - 36

    Восточно-Казахстанская область - 28

    Жамбылская область - 18

    Западно-Казахстанская область - 81

    Карагандинская область - 98

    Костанайская область - 44

    Кызылординская область - 4

    Мангистауская область - 6

    Павлодарская область - 47

    Северо-Казахстанская область - 35

    Туркестанская область - 13


    Всего в стране выявлено 229217 заболевших.

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