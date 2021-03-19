08:00, 19 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 285
город Алматы - 366
город Шымкент - 36
Акмолинская область - 50
Актюбинская область - 26
Алматинская область - 91
Атырауская область - 36
Восточно-Казахстанская область - 28
Жамбылская область - 18
Западно-Казахстанская область - 81
Карагандинская область - 98
Костанайская область - 44
Кызылординская область - 4
Мангистауская область - 6
Павлодарская область - 47
Северо-Казахстанская область - 35
Туркестанская область - 13
Всего в стране выявлено 229217 заболевших.