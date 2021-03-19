Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 285

город Алматы - 366

город Шымкент - 36

Акмолинская область - 50

Актюбинская область - 26

Алматинская область - 91

Атырауская область - 36

Восточно-Казахстанская область - 28

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 81

Карагандинская область - 98

Костанайская область - 44

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 6

Павлодарская область - 47

Северо-Казахстанская область - 35

Туркестанская область - 13





Всего в стране выявлено 229217 заболевших.